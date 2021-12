Weihnachtswünsche : Vom Glück des Schenkens

Im OSZ Havelland haben Schüler viele Weihnachtswünsche erfüllt und sind dabei selbst glücklich geworden

Ein schönes Gefühl ist das, sagt Arda. Anderen Menschen Freude bereiten, das fühle sich richtig gut an, sagt der 16-jährige Schüler am Oberstufenzentrum Havelland am Standort Nauen. Er und seine Mitschüler haben sich als Weihnachtswichtel betätigt und mit viel Enthusiasmus, Einfühlungsvermögen und ordentlich Puste mehr als 130 Wünsche erfüllt. 2020 hat...

