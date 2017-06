Wahlkampf könnte teurer werden : Wahlplakate nur gegen Bares

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Sie sind selten eine Freude für das Auge und oft ein Ärgernis ob der hohlen Phrasen, die über sie verbreitet werden. Trotzdem sind Wahlplakate in der Demokratie unverzichtbar. Dass nun eine erste Gemeinde im Land für das Aufhängen Gebühren verlangt, versetzt die Parteien in Sorge.

Auf rund 670 Euro beläuft sich jene Rechnung, die jüngst bei der Brandenburger CDU hereinflatterte. Gestellt von der Gemeinde Letschin (Märkisch-Oderland) für das Anbringen von rund 250 Wahlplakaten in dem Oderbruch-Ort für die bevorstehende Bundestagswahl. Bürgermeister Michael Böttcher verweist auf die Notwendigkeit, für die klamme Kommune Einnahmen zu erzielen, wo es nur geht.

Und so haben die Gemeindevertreter Mitte des Monats ihre Gebührenordnung zur Straßensondernutzungssatzung geändert. Betont wird allerdings, dass die Parteien nur einen Bruchteil dessen zahlen müssen, was für kommerzielle Plakatwerbung im Straßenraum verlangt wird, nämlich lediglich drei Cent statt 25 Cent pro Tag für ein Plakat im Format A 1.

Letschin betritt damit Neuland. Dürfen die das? „Ja, das ist zulässig“, sagt Steffen Streu, der Sprecher des Verkehrsministeriums in Potsdam, mit Verweis auf eine entsprechende Verfügung seines Hauses aus dem Jahr 2015. Welchen Spielraum die Kommunen bei der Höhe der Gebühren haben, gehe aus der Verfügung jedoch nicht hervor, sagt Streu.

Für die CDU ist es ein Schock, und auch die Bündnisgrünen protestieren bereits. „Wir können das nicht bezahlen. Wir haben dieses Geld nicht“, sagt Kristy Augustin, CDU-Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Partei in Märkisch-Oderland. „Wahlkampf ist ohnehin teuer“, gibt sie zu bedenken. Vor allem aber gehe es hier um das Funktionieren der Demokratie, um die Meinungs- und Willensbildung im Vorfeld eines Urnengangs, die durch eine solche Gebühr eingeschränkt werde.

Die CDU hat nun erst einmal den Antrag auf das Aufhängen der Plakate im Letschiner Straßenraum zurückgenommen. Wie es weitergeht, weiß Kristy Augustin nicht. Sie hat jetzt eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet, ob das mit der Gebühr wirklich so gewollt ist. Im Land Berlin sei explizit festgeschrieben, dass für Wahlplakate keine Gebühren kassiert werden dürfen. „Auch die Hälfte der Summe könnten wir nicht bezahlen“, sagt sie. Trotzig fügt die 38-Jährige hinzu: „Uns haben jetzt schon Letschiner angeboten, dass wir bei ihnen im Fenster kostenlos Plakate aufhängen können.“

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds hält die Letschiner Linie für nachvollziehbar. „Formal ist das korrekt“, sagt Karl-Ludwig Böttcher. Auch sei zu registrieren, dass die Plakatwerbung immer mehr zunehme. Ebenso verständlich sei, „dass klamme Kommunen, die nur ihre Pflichtaufgaben erfüllen können, nach anderen Einnahmen suchen“. Er könne sich gut vorstellen, dass weitere Gemeinden ebenfalls diesen Weg wählen.

Das ist Kristy Augustins größte Sorge. „Wir haben es bereits überschlagen. Wenn alle Gemeinden in Märkisch-Oderland wie Letschin verfahren würden, hätten wir Kosten von 10 000 bis 15 000 Euro.“ Dass die große Menge an Wahlplakaten manchen nicht gefällt, kann sie nachvollziehen. „Sicherlich wäre es gut, das an manchen Stellen etwas zu konzentrieren und dafür andere Gebiete zu verschonen“, sagt sie. Eine viel befahrene Straße, ein Platz, den besonders viele Einwohner regelmäßig besuchen – das wären in ihren Augen geeignete Orte für Wahlplakate.

Die CDU-Politikerin gibt aber zu bedenken: „Letschin hat zehn Ortsteile. Natürlich haben wir den Anspruch, alle Bürger über unsere politischen Ziele zu informieren.“

von Onlineredaktion

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr