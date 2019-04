Brandenburger CDU : Wahlprogramm: Vor „Jahrzehnt der Chancen“

Partei setzt auf Bildung und innere Sicherheit

von Benjamin Lassiwe

04. April 2019, 08:16 Uhr

Die Zahl der Kita-Erzieher soll erhöht werden. Schulanfänger sollen ein Starterpaket vom Land erhalten. Der Landesentwicklungsplan soll gekündigt werden. Und Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive sollen in einem Ankerzentrum untergebracht und von dort aus gegebenenfalls auch abgeschoben werden. Die Bildung und die Innere Sicherheit stehen im Mittelpunkt des als „Regierungsprogramm“ betitelten Wahlprogramms der Brandenburger CDU, das Parteichef Ingo Senftleben gestern in Potsdam der Öffentlichkeit vorstellte. Es soll am 4. Mai auf einem Landesparteitag in Schönefeld beschlossen werden.

„Wir sind der Überzeugung, dass das Land Brandenburg vor einem neuen Jahrzehnt steht“, sagte Senftleben. „Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Chancen.“ Das Land solle selbstbewusst auftreten, und nicht dadurch bekannt werden, dass man „Solidarhilfsmittel“ bekomme und eine „Ossi-Quote“ brauche, wie es Teile der SPD vorgeschlagen hätten. Das Programm der CDU stehe „für einen ambitionierten Weg und ist zuallererst an den Menschen orientiert.“

Als Wahlkampfziel gab der Landes- und Fraktionsvorsitzende aus, stärkste Kraft im Brandenburger Landtag zu werden. „Wir wollen die Regierung in Brandenburg stellen und gemeinsam mit interessierten Partnern ein gutes, ein ambitioniertes Programm aufstellen“.

Ausbauen will die CDU den Prignitz-Express RE 6. Aus jedem Mittelzentrum in Brandenburg soll Berlin in 90 Minuten per Bahn erreicht werden.

Die für die Prignitz ebenso wichtigen Verkehrsanbindungen nach Hamburg allerdings fehlen im Wahlprogramm der Christdemokraten. Auch der Großraum Stettin wird im Wahlprogramm der CDU nicht sonderlich benannt. Dagegen will man die Lausitz zu einer „Modellregion für erfolgreichen Strukturwandel in Europa“ umbauen. Dazu enthält das Programm unter anderem die Forderung nach der Errichtung eines eigenen Lausitzministeriums, das auch für Innovationsförderung zuständig sein soll. Bei der Energiewende setzt Senftleben auf Konsens. „Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit“ sollten in einem gleichberechtigten Verhältnis zueinander stehen.

Insgesamt würde das Wahlprogramm der Christdemokraten die Landeskasse rund 650 Millionen Euro pro Jahr kosten. Aber der CDU-Finanzexperte Steeven Bretz verwies darauf, dass vermutlich nicht alle Forderungen sofort zu Beginn der Legislaturperiode umgesetzt werden würden. Die finanziell größten Schwerpunkte liegen dabei im Bereich der Bildungspolitik sowie der inneren Sicherheit. Allein 100 Millionen Euro wollen die Christdemokraten für eine Verbesserung des Personalschlüssels an den Kindertagesstätten sowie für Gehälter für angehende Erzieher ausgeben.

Bei der Polizei will die CDU die Zahl der im Dienst befindlichen Beamten „schnell und spürbar“ erhöhen und gegebenenfalls eine zweite Polizeischule einrichten. Ziel sei eine „handlungsfähige Polizei, wie es sie zuletzt unter CDU-Innenminister Jörg Schönbohm“ gab. Damals hatte Brandenburg rund 9000 Polizisten im Dienst. Im Wahlprogramm der CDU fehlt eine konkrete Zahlenangabe jedoch.

„Ordnung und Sicherheit muss im öffentlichen Raum sichtbar sein“, sagte Senftleben. „Wir wollen, dass in Brandenburg der Staat wieder seinen Job macht.

Kommentar von Bejamin Lassiwe: Noch nicht anschlussfähig

Auf dem Titel steht „Regierungsprogramm“. Eine klarere Ansage kann Ingo Senftleben, kann die Brandenburger CDU nicht machen. Nach der nächsten Landtagswahl will man regieren, und zwar nicht als Juniorpartner. Und ja, dem Herausforderer ist das zuzutrauen: Er hat die einst notorisch zerstrittene Brandenburger CDU geeint und kampagnenfähig gemacht, Stichwort Kreisgebietsreform. Und immer stärker vermittelt Senftleben auch den Eindruck, regieren zu können – und im Zweifel sogar besser als die Brandenburger SPD. Was allerdings nach den Ereignissen der letzten Wochen und Monate auch wirklich keine große Kunst mehr ist.

Doch zum Regieren gehören immer zwei – und in Brandenburg den letzten Umfragen zufolge sogar drei Partner. Und nach einem Blick auf die Schwerpunkte von Senftlebens Regierungsprogramm muss da ein Stück Ernüchterung folgen. Denn während man sich im Bildungsbereich mit SPD, FDP, Grünen und Linken an vielen Stellen wohl durchaus einigen könnte, finden sich im Bereich „Innere Sicherheit“ des CDU-Programms zahllose Forderungen, die nur als Sollbruchstellen gemeint sein können. Die Schaffung eines Ankerzent- rums jedenfalls dürfte unter den als Koalitionspartnern in Frage kommenden Parteien kaum irgendwie anschlussfähig sein. Hier wird sich auch die CDU noch kräftig bewegen müssen, will sie nach dem 1. September tatsächlich Regierungspartei sein. Aber für irgendetwas müssen Koalitionsverhandlungen dann ja auch gut sein.