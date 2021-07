Garten : Wenn den Gärtner das „Zitrusvirus“ erwischt

Ralf Mainz ist verrückt nach Zitruspflanzen. Da gibt es bei weitem mehr als Zitronen und Orangen.

Ralf Mainz ist stolz auf seine „Bizaria“. „Die ist ein echtes Pflanzengemisch - aus Zitrone und Orange. Die beiden verschiedenen Zelltypen wachsen ineinander“, erklärt der Gärtnermeister. In seinem Garten in Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree) hegt und pflegt der 44-Jährige 25 unterschiedliche Sorten - also nur eine Auswahl, wie er sagt. „Bekannt sind me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.