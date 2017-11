Ungewöhnliche Versteigerung : Wer kauft ein Lausitzer Dorf?

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von Anna Ringle und Gudrun Janicke

17.Nov.2017

Wer schon immer davon träumte, Besitzer eines Mini-Dorfes zu sein, könnte bald zum Zuge kommen. Mitten in einer entlegenen Region Brandenburgs steht die kleine Wohnsiedlung Alwine mit mehreren Häusern zum Verkauf. Der Ortsteil von Domsdorf gehört zur Stadt Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster).

Erika Kühne steht in Kittelschürze am Fenster ihrer Mietwohnung in Alwine und telefoniert. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Es sind Interessenten, die sich nächste Woche die kleine Siedlung ansehen wollen, wie die 79-Jährige berichtet, als sie aufgelegt hat. Bis vor kurzem hätten die Bewohner überhaupt nicht gewusst, dass die Versteigerung von Alwine ansteht. Sie sieht dem Ganzen gelassen entgegen. „Och, die sollen machen, was se wollen“, sagt die Seniorin.

So kam die geplante Auktion am 9. Dezember in Berlin zustande: Das etwa 16 000 Quadratmeter große Areal wurde nach den Angaben des Auktionshauses Karhausen nach der Wende von zwei Brüdern erworben. Einer von ihnen ist gestorben und nun soll das Areal verkauft werden. Es handelt sich um sechs in die Jahre gekommene Doppel- und Mehrfamilienhäuser, die von rund 15 Mietern bewohnt werden, wie Vorstand Matthias Knake sagt. Das Anfangsgebot liege bei 125 000 Euro.

Alwine liegt an der Landstraße 65 umgeben von Wäldern. Von Berlin braucht man zwei Stunden mit dem Auto. Hier kräht kein Hahn, dafür bellt ein Hund, wenn man durch die kleine Straße geht. Sie ist als Schleife an der Landstraße angelegt.

Die Glanzjahre hat die kleine Siedlung hinter sich. An den Häusern blättert der Putz ab, zum Teil sind die Häuser, Baracken und Garagen Ruinen. Fenster sind zerschlagen, eine alte Gardine hängt heraus. Es gibt auch sehr gepflegte Stellen: so akkurat rund geschnittene Buchsbäumchen in Kübeln oder ein sauber angelegtes Beet in einem Garten.

Alwine wirkt, als ob die Zeit stehengeblieben ist. Erika Krüger sagt: „Wir haben keine Heizung, wir heizen mit dem Kohleofen.“ Oder mit Holz, das ihr Nachbar für sie in einem der Gärten hackt.

Bürgermeister Andreas Claus (parteilos) hat wegen der Versteigerung der Siedlung keine Bedenken. „Das ist eine normale zivilrechtliche Angelegenheit“, sagt er. Nach der Wende habe die Treuhand die früher volkseigenen Flächen an die beiden Interessenten verkauft. Das sei heute Privatland.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich Bergleute um die Brikettfabrik „Louise“ - heute ein technisches Denkmal - und den Braunkohletagebau nieder. Ihre Siedlung nannten sie „Alwine“. Erinnert wurde damit vermutlich an die Ehefrau oder Tochter des Grubenbesitzers. Auch Erika Krüger arbeitete zeitweise in der Brikettfabrik, wie sie berichtet.

Für Alwine ist Bürgermeister Claus in puncto Versteigerung und Preis zuversichtlich. Er rechne damit, dass in den nächsten Tagen noch viele Interessenten vor Ort das Objekt in Augenschein nehmen werden, um zu sehen, auf was sie sich möglicherweise einlassen.

Angesichts des Trubels, der auf die kleine Mini-Siedlung zukommen könnte, zeigt Erika Krüger auf ein kleines Haus gegenüber und sagt: „Der Nachbar ist extra hierhergezogen, damit er seine Ruhe hat.“ Auch sie wolle hier nicht mehr weg - wegen der Ruhe.

An den Häusern ist viel zu tun, wie Knake vom Auktionshaus betont. Wegen der Mängel gingen nur 16 000 Euro Miete im Jahr ein, statt der vereinbarten 30 000 Euro. Er rechnet trotzdem mit großem Interesse an dem Objekt. „Wer kann schon sagen, mir gehört ein Dorf?“