Jubiläum : Wie viel Acker steckt im Tofu?

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Die Auswirkungen des Klimawandels auf Landschaften zu untersuchen; den Landwirten Empfehlungen für eine möglichst nachhaltige und dennoch ertragreiche Nutzung der Natur zu geben; und schließlich auch nach Kompromissen zwischen Ökonomie und Ökologie zu suchen – das sind Kernthemen, mit denen man sich am ZALF in Müncheberg (Märkisch-Oderland) beschäftigt. Das „Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung“ begeht in dieser Woche seinen 25. Jahrestag.

Aus diesem Anlass findet am Donnerstag ein hochkarätig besetztes Symposium statt, bei dem es um die Themen Klima, Ernährung sowie Landnutzung und Wasser geht. Am Nachmittag schließt sich ein Festakt an, bei dem die Bundeswissenschaftsministerin Johanna Wanka (CDU) die Festrede halten wird und Landwirte sowie Mitarbeiter von Agrarunternehmen über ihre praktische Kooperation mit den Forschern berichten werden.

Die Tatsache, dass es in dem nur knapp 7000 Einwohnern zählenden Müncheberg eine Einrichtung mit 335 wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern gibt, hat mit einer großen Tradition zu tun. Schon 1928 war das damals noch preußische „Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung“ von dem Botaniker und Genetiker Erwin Baur gegründet worden. Zu DDR-Zeiten entstand daraus ein „Institut für Acker- und Pflanzenbau“, das sich ab 1970 „Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit“ nannte und seinen Fokus auf die Intensivierung der Pflanzenproduktion richtete.

Nach der deutschen Einigung wurde 1992 auf Empfehlung des Wissenschaftsrates das ZALF gegründet. Es erhält eine jährliche Basisfinanzierung von 21 Millionen Euro, die je zur Hälfte vom Bund und vom Land Brandenburg kommen. Jährlich werden zudem bis zu sechs Millionen Euro aus der Kooperation mit Partnern eingeworben.

Am Sonntag wird das Jubiläum mit einem familienfreundlichen „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit gefeiert. An mehr als 30 interaktiven Ständen erwartet die Gäste Forschung zum Anfassen und Mitmachen. Dabei geht es unter anderem um die Untersuchung von Bodenprofilen, die Bestimmung von Pflanzenkrankheiten oder um solch populäre Fragen wie: Wie viel Acker steckt eigentlich in Brot, Tofu oder Bier? Selbst zu den allgemein recht unbeliebten sommerlichen Blutsaugern verspricht das „Mückenlabor“ interessante Auskünfte.

Ein Regionalmarkt, Kremserfahrten und eine Kletterwelt aus Stroh sollen dafür sorgen, dass es auch für Kinder nicht langweilig wird. Zudem kann man sich über Berufsperspektiven informieren und die Obstbauversuchsstation besuchen.







von Dietrich Schröder

erstellt am 21.Jun.2017 | 05:00 Uhr