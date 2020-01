Kirche : Wie zwölf zu 14 Aposteln wurden

In Paaren wurden die Heiligenfiguren aus der Sacrower Heilandskirche gerettet

von Silvia Passow

18. Januar 2020, 05:00 Uhr

Erwin Bathe schüttelt leicht den Kopf, als er sich am jenen Tag im September 1984 erinnert. Grenzsoldaten hatten mit einem Lastwagen vor der Dorfkirche in Paaren/Glien im Havelland gehalten, entluden zwei Holzkisten, ein Taufbecken und anderes. Mitten im Gewusel Pfarrer Hartmut Kurschat, der die Lieferung schnell und sicher im Kircheninneren verwahrt wissen wollte.

Kurschat wähnte einen Schatz in den Kisten und war entsprechend aufgeregt. Doch als Bathe einen Blick in die Kisten riskierte, verspürte er zunächst Ernüchterung. „Ich dachte, das taugt nur noch fürs Lagerfeuer.“ In den Kisten konnte er nur Holzfragmente ausmachen. Das dies die zwölf Apostel aus der Sacrower Heilandskirche sein sollten, das war nicht mehr zu erkennen.

In einem Aktenvermerk ist zu lesen, dass von zwölf Aposteln noch sieben in Fragmenten erhalten waren. Dazu wurden etwa 40 größere Einzelteile und ein Korb mit Holzresten übergeben. Bathe sagt, der Pfarrer und auch er waren entsetzt. Den Aposteln fehlten teilweise die Gesichter. „Sie wirkten wie frisch eingeschlagen“, sagt Bathe. Bathe ist noch heute überzeugt, die Schäden an den Aposteln waren auch, aber nicht nur, Wind und Wetter geschuldet.

Die 1844 fertiggestellte Sacrower Heilandskirche, unweit von Potsdam, hat diesen Hauch einer melancholischen, geheimnisvollen Schönen. Alterslos, ein Ort der mystischen Ruhe. Als Deutschland geteilt wird, Zäune, Stacheldraht und Mauern die Trennung endgültig werden lassen, wird die Kirche Teil der Sperranlagen. Am Heiligen Abend 1961 erfolgt die letzte Messe, dann darf die Gemeinde nicht mehr in ihre Kirche. Das Gotteshaus wird dem Verfall überlassen, das marode Dach bietet keinerlei Schutz mehr.

Karsten Knuth, der heute die Besucher in der Kirche empfängt und vieles über das kirchliche Kleinod zu erzählen weiß, zeigt ein Foto, darauf wird die Verwüstung sichtbar. Als wäre ein Tornado durch das Gotteshaus gefegt. Und voller Stolz führt er durch die kleine Kirche, zeigt die zwölf Apostel, die wieder hoch oben unter der Decke, der Heilandskirche stehen.

In Paaren ist man sich noch heute einig, die Rettung der Apostel ist Pfarrer Kurschat zu verdanken. Der hatte, als er Anfang der 1980er Jahre die Kirchengemeinde Paaren übernahm, erst einmal nur den Gedanken verfolgt, seine Kirche zu verschönern. Paaren, das heute zur Gemeinde Schönwalde-Glien gehört, besitzt eine erstaunlich große Kirche und man bekommt rasch der Eindruck, dem Bauherrn sei beim Bau das Geld knapp geworden. Für eine Innenausstattung hat es nicht mehr gereicht. Das wurmte den Pfarrer und er erkundigte sich beim zuständigen Baurat, ob es nicht etwas zur Verschönerung im Inneren gäbe.

Zwei Wochen später hielt der Lastwagen vor der Kirche. Zwar entpuppte sich das Taufbecken aus Sandstein als kunstvolle Marmorarbeit, doch die Apostelfiguren waren in einem jämmerlichen Zustand, teils als solche nicht mehr zu erkennen.

Dokumente aus der Zeit belegen, dass es absolut nicht sicher schien, dass die von Jacob Alberty aus Lindenholz gefertigten Statuen gerettet werden könnten. Pfarrer Kurschat gab aber so schnell nicht auf, lud die geschundenen Apostelfiguren in seinen Wartburg und fuhr nach Berlin zum VEB Dankmalschutz. „Das war damals ein großes Glück, dass die Restauratoren sofort erkannten, was für ein Schatz da vor ihnen lag“, sagt Bathe. „Die waren sofort Feuer und Flamme, wollten die Apostel retten“, erinnert er sich weiter. Dafür brauchte es dann Geld und das war in der DDR für kirchliche Belange nicht leicht zu beschaffen.

Bathe, der in Paaren jahrelang Bürgermeister war, hatte Beziehungen, sein Bruder Werner ebenso und Pfarrer Kurschat konnte mit Charme und guten Argumenten nicht nur Apostel versetzen. Wenn Bathe heute davon erzählt, schüttelt er immer wieder ungläubig den Kopf und lacht dabei. „Dass es uns damals in der DDR gelungen ist, Geld für die Restaurierung von Kirchengütern zu bekommen, darüber staune ich heute noch“, sagt Bathe mehr als dreißig Jahre später.

100 000 Mark konnten die Paarener der DDR für die Restaurierung der Apostel abringen. Inzwischen hatte die Gemeinde Paaren die Leihgabe auch schriftlich erhalten, jedoch nur bis zu dem Tag, an dem die Sacrower Heilandskirche wieder in den Dienst gestellt werden würde. Daran glaubte in Paaren niemand. „Wir dachten, das ist reine Formsache“; erinnert sich Bathe. Die Restaurierung verzögerte sich, weil die Arbeiten zur 750-Jahrfeier in Berlin die Denkmalschützer auslastete.

Und dann kam, was man in Paaren nicht für möglich gehalten hatte, die Wende. Fünf Apostel waren bereits restauriert und waren Paarens ganzer Stolz. Dennoch wurden sie zurückgegeben und bis 1992 zwei weitere restauriert.

Karsten Knuth sagt, das sei den Paarenern hoch anzurechnen, dieser Einsatz und die anstandslose Rückgabe. „Solche Rückgaben von Kulturgut finden ja leider nicht immer statt“, sagt er.

Seit 2002 stehen wieder zwölf Apostel in der Sacrower Heilandkirche und begleiten die Gottesdienste, die seit 1995 wieder regelmäßig stattfinden. Die Konsolen, auf denen die Apostel stehen, wurden nachgebildet, die Reihenfolge, in der sie einmal aufgestellt waren, war nicht mehr nachvollziehbar. 1993 bis 1995 wurde der Innenraum der Kirche aufwendig restauriert. Bemerkenswert war die Erneuerung des Äußeren desGebäudes, die 1984 und 1985 erfolgte. noch während der DDR-Zeit. Spendengelder aus West-Berlin hatten dies möglich werden lassen.

Die zwölf Apostel sind wieer in Sacrow. Doch ganz schmucklos blieb die Kirche Paaren nicht. Petrus und Philippus stehen dort als Replik. Für die zwei stummen Zeugen der Geschichte sorgte Pfarrer Kurschat. Er orderte die beiden Repliken. Und da stehen sie nun, Petrus und Philippus, rechts und links des Altars in Paaren/Glien.