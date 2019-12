Roter Milan : Windkraftfreie Zone hilft Greifvögeln

BVB/Freie Wähler sieht bisherige Praxis bei Genehmigung von Windeignungsgebieten als unzureichend an

von Ronald Ufer

24. Dezember 2019, 05:00 Uhr

BVB/Freie Wähler fordert als Schlussfolgerung aus einer Studie zur Bestandsentwicklung beim Rotmilan ein Umdenken bei der Planung und Genehmigung von Windeignungsgebieten. Die Praxis, nur einzelne, bestehende Horste von Greifvögeln zu betrachten, sei offenbar unzureichend. Künftig müsse die großräumige Wirkung einer flächendeckend zu hohen Dichte an Windkraftanlagen auf die Bestände bedrohter Greifvögel berücksichtigt werden, forderte BVB/Freie Wähler. Hierzu sei der undifferenzierten Betrachtung entgegenzutreten.

Auf den ersten Blick gibt der Vogelschutzbericht 2019 Entwarnung für viele Greifvogelarten. Ihnen wird ein in Summe stabiler Bestand bescheinigt. Was der Bericht nicht zeige, sei die Bestandsentwicklung in den Regionen, so BVB/Freie Wähler. Eine Studie zur regionalen Bestandsentwicklung beim Rotmilan erschien kürzlich im Fachmagazin „Der Falke“. Deren Daten zeigten, dass der Bestand an Rotmilanen von 2005 bis 2014 nur durch Zuwachs in Gebieten mit geringer Windkraftdichte stabil blieb. Umgekehrt wurde in Gebieten mit hoher Windkraftdichte ein sinkender Bestand ermittelt. Statistisch ist laut Studie ab der Dichte von 0,1 Windkraftanlagen je Quadratkilometer mit sinkenden Beständen zu rechnen.

Dieses Ergebnis ist in vielen Regionen Norddeutschlands und insbesondere Brandenburg Anlass zur Sorge. Bereits Ende 2018 liefen in Brandenburg 3810 Windkraftanlagen. Was landesweit bereits einer Dichte von 0,13 Windkraftanlagen je Quadratkilometer entspricht. Demzufolge ist im Land mit einer Abnahme der Bestände zu rechnen.

Die räumliche Verteilung von Bestandszuwachs und Bestandsschrumpfung in Brandenburg stützt diese Schlussfolgerung. So gibt es fast flächendeckend schrumpfende Bestände. Nur in zwei großen, zusammenhängenden Gebieten gibt es eine deutliche Bestandszunahme. Das erste Gebiet ist ein breiter Streifen von Bad Belzig bis Baruth/Mark. Er wird durch die Landschaftsschutzgebiete „Hoher Fläming – Belziger Landschaftswiesen“ und „Baruther Urstromtal und Luckenwalder Heide“ sowie den Naturpark „Nuthe-Nieplitz“ weitgehend vor der Bebauung mit Windkraftanlagen geschützt.

Zweites Gebiet ist das Oderbruch, welches durch den Windschatten der Seelower Höhen und der Märkischen Schweiz sowie das Landschaftsschutzgebiet „Odervorland Groß Neuendorf – Lebus“ bisher kaum mit Windkraftanlagen bebaut ist. Zudem bietet er für Rotmilane einen guten Zugang zu den windkraftfreien Gebieten jenseits der Oder.

Auch in anderen Regionen decken sich die Gebiete mit Populationszuwachs mit Gebieten geringer Dichte an Windkraftanlagen.