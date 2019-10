Neues Amt : Woidke wird plötzlich wichtig

Das Land Brandenburg übernimmt am 1. November den Vorsitz im Bundesrat / Miteinander soll gestärkt werden

von Benjamin Lassiwe

02. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Bald ist er zweithöchster Mann im Staat: Ministerpräsident Dietmar Woidke ist ab 1. November für ein Jahr Präsident des Bundesrates. Dann übernimmt Brandenburg turnusgemäß den Vorsitz der Länderkammer. Und der Präsident des Bundesrates ist laut Grundgesetz der ständige Vertreter des Bundespräsidenten, wenn dieser verhindert ist.

Den Staffelstab zur Bundesratspräsidentschaft nimmt Woidke am 3. Oktober bei der zentralen Feier zum „Tag der Deutschen Einheit“ von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) in Kiel entgegen. Woidke will sie unter das Motto „Wir miteinander“ stellen. „Wir wollen den Föderalismus stärken“, sagte er gestern in Potsdam. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Föderalismus unser Land nicht schwächer macht, er ist vielmehr eine große Stärke unseres Landes.“ Im nächsten Jahr wolle Brandenburg für den Zusammenhalt in der Gesellschaft werben. „Das Miteinander funktioniert nur gut, wenn es ein Miteinander auch in der Gesellschaft gibt.“

In die Bundesratspräsidentschaft, die das Land zuletzt 2004 und 2005 innehatte, fallen wichtige Jubiläen: 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2019, 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2020 und 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 2020. Der zentrale Festakt zu 30 Jahren Wiedervereinigung findet daher in Potsdam statt.

Doch auf die Frage dieser Zeitung, wie Menschen in Wittenberge, Prenzlau und Forst mitbekommen werden, dass das Land die Bundesratspräsidentschaft innehat, fiel Woidke wenig ein. Er werde die Bürgerdialoge fortsetzen, betonte er – nur dass er sie neben dem Hauptamt als Ministerpräsident auch im Nebenamt als Bundesratspräsident führen werde.

Im Bund wolle er sich dafür einsetzen, die deutsche Einheit weiter voranzubringen, sagte Woidke. Es gehe um die weitere Ansiedlung von Bundesbehörden in ostdeutschen Bundesländern sowie um die Angleichung der Lebensverhältnisse, der Renten, der Wirtschaft und der Gehälter in Ost und West. „Die drohende Altersarmut macht heute vielen Menschen Sorgen“, sagte Woidke. Zudem benötige man einen fairen Umgang der Bundesregierung mit den Ländern. „Wir haben immer wieder Fälle, wo die Bundesregierung etwas beschließt und hinterher zahlen die Kommunen und die Länder dann die Zeche.“ Das müsse man besser hinbekommen.