Geschichte : Zeitreise im Schloss Cecilienhof

In Potsdam wurde 1945 Deutschlands Zukunft beraten

von Anna Bückmann

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Sie war 20 Jahre alt, als sie als Sekretärin des damaligen britischen Premierministers Winston Churchill an der Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof teilnahm. Ihre Gedanken hielt Joy Milward in einem Tagebuch fest. Jeden einzelnen Tag. Das Buch und ihre Erinnerungen sollen die Besucher nun durch die Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt“ leiten, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Potsdam mit. Die Schau wird von Mai bis November 2020 in Cecilienhof gezeigt.

„Vor 74 Jahren begannen die Verhandlungen, die Weltgeschichte schrieben“, sagte Stiftungsdirektor Christoph Martin Vogtherr. Von Mitte Juli bis Anfang August 1945 kamen in Potsdam die „Großen Drei“ zusammen, für die USA Harry S. Truman, für die UdSSR Josef Stalin und für Großbritannien Winston Churchill. Sie verhandelten nach dem Sieg über Hitler-Deutschland die Zukunft Europas. 2020 jährt sich der Schicksalssommer zum 75. Mal.

„Es ist eine außergewöhnliche Schau“, sagte Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil. In der Ausstellung sollen Tagebuchauszüge, historisches Film- und Fotomaterial sowie multimediale Projekte die Gäste auf eine Zeitreise mitnehmen. Das über 100 Jahre alte Gebäude ist eines der bestbesuchten Schlösser der Stiftung. Rund 140 000 Besucher gab es im Vorjahr, 10 000 mehr erwartet man 2019.

Die Ausstellung behandelt vier große Themenbereiche: die „Großen Drei“, die Neuordnung Europas, Asien und der Mittlere Osten sowie die Zeitwende nach 1945. Vor allem junge Leute will die Stiftung ansprechen. Die Räume, darunter der holzgetäfelte Konferenzsaal, bis zuletzt Schlossrestaurant des derzeit leer stehenden Hotels, und die Küche, sollen mit Alltagsgegenständen „lebendig werden“, sagte Kurator Matthias Simmich.

Der Cecilienhof wurde von 1913 bis 1917 von Kaiser Wilhelm II. für seinen Sohn Kronprinz Wilhelm gebaut. Erst im Vorjahr endeten umfangreiche Sanierungsarbeiten am Anwesen. Die Kosten von knapp zehn Millionen Euro trugen der Bund, Berlin und Brandenburg.