Zu wenige Einsätze, kein Bedarf

CDU-Landtags- und Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig schiebt Debatte um Reiterstaffel an und erntet Absagen

von Benjamin Lassiwe

19. Januar 2020, 15:56 Uhr

In Brandenburg sollten nach dem Willen der CDU-Landtags- und Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig häufiger Polizeipferde zum Einsatz kommen. Kein anderer Bereich der Polizei könne so schön in der Öffentlichkeit Präsenz zeigen, wie die in Stahnsdorf beheimatete Reiterstaffel der Bundespolizei, schreibt Ludwig in ihrem am Sonntag verschickten wöchentlichen Newsletter.

„Warum also nicht eine ’Truppe von tierischen Sympathieträgern’, die für das Verhältnis zwischen Polizisten und Bürgern sehr wertvoll sein kann, des Öfteren auf Landesebene einsetzen?“, fragt die Abgeordnete in dem Rundschreiben, das mit einem Foto von Innenminister Michael Stübgen (CDU), des Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke (CDU) und eines Hengstes des Brandenburgischen Haupt- und Landesgestüts in Neustadt (Dosse) illustriert ist. „Bei größeren Ansammlungen, wie politischen Demonstrationen oder sportlichen Veranstaltungen, wären Pferde sicher eine wertvolle Verstärkung.“

Derzeit freilich verfügt das Land Brandenburg über keine eigenen Polizeireiter. Die Berliner Reiterstaffel wiederum wurde 2002 an die Bundespolizei abgetreten. 2017 zogen Tiere und Reiter dann nach Stahnsdorf. „Ich freue mich immer wieder über die Begeisterung der Brandenburger CDU, sich für die tierische Unterstützung der Polizei einzusetzen“, kommentierte die SPD-Innenpolitikerin Inka Gossmann-Reetz am Sonntag süffisant. „Stichwort: Senftlebens Adlerstaffel.“ Für sie persönlich habe aber die Erhöhung der Zahl der zweibeinigen Polizisten im Land zur Zeit Priorität. „Das verbessert die Arbeit der Polizei in Brandenburg wirklich.“

Und der Innenpolitiker der Linken, Andreas Büttner, spielte den Ball an die CDU-Politikerin zurück. „Wenn Frau Dr. Ludwig mehr Pferde bei der Polizei haben will, kann sie sich als Bundestagsabgeordnete ja für eine Aufstockung der Reiterstaffel der Bundespolizei einsetzen.“ In Brandenburg brauche man eine derartige Diskussion jedenfalls nicht.

Wie der stellvertretende Sprecher des Innenministeriums, Andreas Carl, mitteilt, habe es in den vergangenen Jahren in Brandenburg „Einsätze berittener Polizei in durchschnittlich einstelliger Anzahl pro Jahr gegeben.“ Dies sei zum Beispiel bei besonderen Versammlungslagen wie bei „Ende Gelände“ oder bei einigen Fußballspielen der Fall gewesen. „Berittene Polizei ist also durchaus ein geeignetes Einsatzmittel“, so Carl. „Allerdings rechtfertigt die Anzahl der Einsätze es nicht, eigene Polizeipferde anzuschaffen und eine eigene Reiterstaffel zu unterhalten.“

Vielmehr setze die Polizei auf die gute und eingeübte Zusammenarbeit mit Landespolizeien wie aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen sowie der Bundespolizei, deren Reiterstaffel im Herzen des territorialen Zuständigkeitsbereiches der Brandenburger Polizei stationiert ist.