Mecklenburg-Vorpommern : Appell, mit dem Rauchen aufzuhören

Mehr als 1000 Menschen sterben in Mecklenburg-Vorpommern jährlich an Lungenkrebs.

Schwerin | Im Schnitt der Jahre 2018 und 2019 waren es 770 Männer und 350 Frauen, die an Lungenkrebs starben, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag mitteilte. Von den rund 1480 Lungenkrebs-Neuerkrankungen pro Jahr in MV seien 1280 auf das Rauchen zurückzuführen, so Glawe unter Berufung auf Schätzungen des Gemeinsamen Krebsregisters der ostdeutsche...

