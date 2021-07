Nach Flutkatastrophe im Westen : Mecklenburg-Vorpommern baut sein Sirenennetz aus

1600 Sirenen in Mecklenburg-Vorpommern erreichen 60 Prozent der Bevölkerung. Nachholbedarf besonders in den Städten.

Schwerin | Viele Menschen in den Katastrophengebieten Westdeutschlands waren von den sinflutartigen Regenfällen in der vergangenen Woche völlig überrascht worden. Bislang sind 170 Tote zu beklagen. Mecklenburg-Vorpommern will daraus jetzt die Konsequenzen ziehen. Um die Bevölkerung besser vor Hochwasser oder Großbränden warnen zu können, soll ein landesweites Si...

