Tödlicher Verkehrsunfall : 19-Jähriger stirbt bei einem Unfall in Dragun

Warum das Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar.

Dragun | Ein junger Autofahrer ist in Dargun gegen zwei Bäume geprallt und tödlich verletzt worden. Der 19-Jährige war zuvor in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er starb an der Unfallstelle. Sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitt bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.