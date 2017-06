Integration : 2017 erst 162 Jobs für Flüchtlinge in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: imago 1 von 1

Obwohl Fachkräfte gesucht werden, gestaltet sich die Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt weiter schwierig. In Mecklenburg-Vorpommern konnten in diesem Jahr bisher erst 167 Flüchtlinge in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt werden, teilte die Bundesagentur für Arbeit gestern gegenüber unserer Redaktion mit. Im Jahr zuvor kamen 339 Schutzsuchende in Lohn und Brot.

Dagegen sind aktuell 2480 anerkannte Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern als arbeitslos gemeldet, davon kommen 1844 aus Syrien, teilte die Arbeitsagentur weiter mit. Weitere 1363 Flüchtlinge nutzen berufliche Eingliederungskurse, Qualifizierungen und andere Angebote der Arbeitsagenturen und Jobcenter.

Die Bereitschaft, Flüchtlinge einzustellen, sei auch bei den Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern generell vorhanden, hieß es in der Bundesagentur. Dem stimmt Lothar Brecht, Geschäftsführer der FlammAeorotec in Schwerin, zu. Doch ist beim Hersteller von Flugzeugteilen aktuell kein Flüchtling beschäftigt. „Ohne ausreichende Deutschkenntnisse können wir niemanden einstellen“, so Brecht. Verständigungsprobleme dürfe es schon allein wegen des Arbeitsschutzes nicht geben.

„Die Integration der Schutzsuchenden in Ausbildung und Arbeit braucht einen langen Atem und das beharrliche Engagement aller Partner am Arbeitsmarkt“, sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord in der Bundesagentur für Arbeit unserer Redaktion. Wichtig sei es, Sprachtraining, berufliche Orientierung und Kompetenzfeststellung mit praktischen Tätigkeiten in Betrieben zu kombinieren.

Wie die Bundesagentur für Arbeit weiter mitteilte, haben 32 Prozent der als arbeitslos gemeldeten Flüchtlinge ein Abitur oder zumindest eine Fachhochschulreife. Weitere 19 Prozent konnten einen Real- oder Hauptschulabschluss nachweisen. Dagegen hatten 29 Prozent der beschäftigungslosen Flüchtlinge überhaupt keinen Schulabschluss. 20 Prozent konnten keine überzeugenden Angaben über Abschlüsse machen. 72 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, 28 Prozent Frauen. Fast zwei Drittel der Flüchtlinge ohne Beschäftigung sind jünger als 35 Jahre.

von Thomas Volgmann

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr