Außenstände des Landes : 236 Millionen Euro muss MV eintreiben

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird durch Außenstände in Millionenhöhe belastet, weil Bürger und Unternehmen Rechnungen verspätet oder gar nicht bezahlen. Aktuell muss das Land 236,4 Millionen Euro an offenen Forderungen eintreiben, wie das Finanzministerium auf Anfrage mitteilte. Das sind zwar 12,4 Millionen Euro weniger als zu Jahresbeginn, aber immer noch fast drei Prozent des Landeshaushaltes.

Die höchsten Außenstände gibt es bei Steuerforderungen. 148,3 Millionen Euro nicht gezahlte Steuern schulden Bürger und Unternehmen dem Land. Die Gründe für die Nichtzahlung seien sehr unterschiedlich, so das Ministerium. „Von Steuerschuldnern wird häufig die schlechte Zahlungsmoral von Geschäftspartnern angeführt, die bis in die Insolvenz führen kann“, sagte Ministeriumssprecher Stefan Bruhn. Durch Firmenpleiten musste der Fiskus 2016 Steuerforderungen in Höhe von 47,4 Millionen Euro niederschlagen. Im Vorjahr waren es 84,9 Millionen Euro. In solchen Fällen verzichtet der Staat rechtlich gesehen nicht auf das Geld, er kann es aber auch nicht eintreiben.

Auf Außenständen in Höhe von 45,5 Millionen bleibt die Staatskasse derzeit sitzen, weil Unternehmen Rückzahlungen verweigern. Diese Rückforderungen entstehen beispielsweise, wenn Fördermittel durch das Land gezahlt werden, aber die Firmen die Auflagen dafür nicht erfüllen.

Auch in der Justiz gibt es offene Rechnungen. „Die Kosten des Verfahrens trägt der Verurteilte“, heißt es am Ende eines Strafprozesses. 22,7 Millionen Euro an unbezahlten Gerichtskosten haben sich in Mecklenburg-Vorpommern aktuell angehäuft. Außerdem sind 7,4 Millionen Euro Außenstände entstanden, weil Bürger und Unternehmen Mieten oder Pachten an das Land schuldig bleiben.

Beim Eintreiben der Schulden verzichtet die öffentliche Hand auf private Inkasso-Firmen. Finanzämter vollstrecken mit eigenen Mitarbeitern. „Der Fokus liegt hierbei auf einer konsequenten und zeitnahen Vollstreckung.“, so Bruhn. Auf die angefallenen Schulden berechnet das Land Zinsen in Höhe von drei bis neun Prozent über dem Basiszinssatz der Bundesbank. Bei Steuerschulden werden Zinsen von einem Prozent für jeden angefangenen Monat erhoben.

von Thomas Volgmann

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr