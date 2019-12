30 Jahre MV : Schwesig will im MV-Jubiläumsjahr Bürgerdialog ausbauen

Mecklenburg-Vorpommern wird im Herbst 30 Jahre alt. Das Jubiläum soll aber nicht nur Anlass bieten, Bilanz des Aufbaus zu ziehen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will den Blick nach vorn richten.

von svz.de

31. Dezember 2019, 09:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will im Jubiläumsjahr des Landes den direkten Dialog mit den Bürgern verstärken und so deren Wünsche für die Zukunft ihrer Heimat erkunden. „Ich will mit ihnen darüber sprechen,

was erreicht wurde in 30 Jahren und vor allem darüber, was sie für die nächsten zehn Jahren erwarten, wie sich unser Land entwickeln soll. Es wird viele Veranstaltungen geben, und ich lade schon jetzt alle ein, wirklich mitzumachen“, sagte Schwesig in Schwerin.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits nach Ende des Zweiten Weltkriegs für kurze Zeit Bestand, ehe mit Gründung der DDR Bezirke gebildet wurden. Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde Mecklenburg-Vorpommern als Bundesland wiedergegründet.

„Ich freue mich sehr auf 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern. Wir werden dieses Jubiläum feiern mit einem großen Mecklenburg-Vorpommern-Tag im September in Greifswald“, kündigte Schwesig an. Zuvor werde es eine Reihe von Veranstaltungen zum Bürgerdialog geben, den sie seit ihrem Amtsantritt Mitte 2017 pflege.

Ihr sei wichtig, nicht nur Politik für die Menschen zu machen, sondern vor allem mit den Menschen.„Am liebsten gehe ich in Turnhallen, in Gemeindehäuser oder in Rathäuser, um mit den Menschen zu sprechen. Da wird vom Windrad bis zur Bahn alles aufgerufen“, sagte Schwesig. Dabei stelle sie sich auch kritischen Fragen und reagiere, wenn jemand seine Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen deutlich mache.

Zudem setze sie auf Kommunikation im Netz und werde dafür weiterhin verschiedene Kanäle nutzen. Schwesig hat auf Twitter 140 000 Follower und gilt als eine der dort aktivsten deutschen Spitzenpolitiker.

Auch über diese Wege hätten sie viele gute Wünsche erreicht, kurz nachdem sie im September ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Natürlich muss ich eine Therapie absolvieren, die auch eine längere Zeit dauert“, sagte die SPD-Politikerin.

Sie habe gute Chancen, wieder vollständig gesund zu werden. „Darum kämpfe ich. Mir hilft dabei die Unterstützung meiner Familie und von Freunde, aber auch der große Rückhalt, den ich bei vielen Bürgerinnen und Bürger erfahre, per Post oder im Gespräch auf der Straße“, berichtete Schwesig.

Das sei vom ersten Tag an so gewesen. „Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Es berührt mich und es gibt mir natürlich auch viel Kraft für diese doch auch schwierige Zeit“, sagte sie.