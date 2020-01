Stralsund : „30 Jahre – gemeinsam feiern“

Neujahrsempfang der Ministerpäsidentin 400 Gäste kamen ins Theater Vorpommern Schwesig und Merkel warben für den Dialog Unsere Leser waren in Stralsund dabei

Den besten Schluss schreibt mitunter das Leben. Darum kommt hier gleich zu Beginn der schwer sehbehinderte Goalballer Reno Tiede mit seinen Dankesworten nach der Verleihung des Landesordens auf dem Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin zu Wort: „Dieses Land ist ganz tief in meinem Herzen. Wegen meines Sports lebte ich einige Jahre in Heidelberg. Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal Kinder großziehe, dann in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt habe ich eine Heidelbergerin mitgebracht. Unser zweijähriger Sohn hat in seiner Geburtsurkunde ,Hanse- und Universitätsstadt Rostock’ stehen. Ich liebe meine Heimat“, so der Weltklasse-Behindertensportler und frischgebackene Europameister.

Reno Tiede erhielt gestern aus den Händen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Stralsunder Theater den Verdienstorden des Landes, genauso wie die ehemalige Präsidentin des Landesverfassungsgerichts und heutige Vorsitzende der Ehrenamtsstiftung Hannelore Kohl für ihr Engagement in zahlreichen Gesellschaften und Fördervereinen, und der Bürgerrechtler Christoph de Boor, dessen Wohnung in Waren ein Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution war.

Zuvor hatten die Ministerpräsidentin und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die erstmals einen Neujahrsempfang eines Ministerpräsidenten in MV besuchte, vor 400 Gästen die Aufbauarbeit der vergangenen 30 Jahre gewürdigt. Schwesig sprach von einer Aufbaugeneration, deren Leben nicht erst 1990 begann. „Sie haben Veränderungen nicht nur erlitten, sondern ganz konkret mitgestaltet.“ Sie warb für die Grundrente noch in diesem Jahr. „Mir ist wichtig, dass diese Generation, die all das geleistet hat, keine Angst vor dem Alter zu haben braucht.“ Gerade weil viele nach der Wende keine Arbeit hatten bzw. zu niedrigen Löhnen arbeiten mussten. „Die Grundrente ist für diese Menschen nicht nur ein Schutz vor Altersarmut. Die Grundrente ist auch eine Respekt-Rente für die Aufbaugeneration.“ Die Ministerpräsidentin hatte ihren Empfang unter die Überschrift „30 Jahre – gemeinsam feiern“ gestellt. Noch nicht ausreichend vorangekommen sei die Angleichung der Löhne. Auch Angela Merkel warb für ein neues Miteinander. „Wir haben nicht alle die gleichen Pläne für den Tag. Wir haben nicht alle die gleichen Pläne für die Politik. Aber jeder hat eine Idee. Und über diese Ideen sollten wir reden und uns austauschen.“ Nach Auffassung der Kanzlerin seien die größte Herausforderung die Diskrepanzen zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Räumen in ganz Deutschland. „Es geht im Grunde um die Frage, ob wir uns noch verstehen zwischen Stadt und Land“, erklärte Merkel unter Hinweis auf die Debatten um Energiewende und Agrarproduktion. „In den Städten ist es natürlich sehr einfach, für die Windenergie zu sein“, sagte sie. Für Dorfbewohner mit Windrädern vor ihren Häusern sei dies eine andere Frage. Wer die Gesamtlast der Energiewende auf sich nehme, müsse dafür auch entschädigt werden.