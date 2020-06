Groß Nemerow: 42-Jähriger in Gewahrsam genommen

von svz.de

29. Juni 2020, 11:28 Uhr

Am 26.06.2020 gegen 22:30 Uhr ist es in der Zachower Straße in Groß Nemerow zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 42-jähriger Mann (italienischer Staatsbürger) zuvor mehrfach den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gewählt hatte. In einem der Telefonate äußerte der Mann, dass er mit einer Schusswaffe zur Polizei kommen würde.

Zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Friedland haben daraufhin die Anschrift des Beschuldigten aufgesucht. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung vor Ort versuchte der sichtlich alkoholisierte Beschuldigten die Beamten festzuhalten und drohte damit Waffen gegen sie einzusetzen. Aus diesem Grund wurden ihm die Handfesseln angelegt. Im weiteren Verlauf versetzte der Beschuldigte einem Beamten einen Kopfstoß, sodass der Beamte verletzt wurde. Der Beschuldigte verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und war nicht bereit einen Atemalkoholtest durchzuführen. Anschließend wurde er zur Blutprobenentnahme ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Während der Fahrt ins Klinikum bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der Beschuldigte im Anschluss im Polizeigewahrsam. In seiner Wohnung fanden die Beamten keine Waffen.

Der verletzte Beamte musste sich zur Versorgung seiner Verletzung ebenfalls ins Krankenhaus begeben und ist derzeit nicht dienstfähig.

Die Ermittlungen aufgrund des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung sowie des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.