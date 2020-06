A20 : 58-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck wurde zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

10. Juni 2020, 20:42 Uhr

Auf der A20 in Höhe Grimmen kam heute ein 58-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Leitpfosten und schließlich mit dem Mast einer elektronischen Anzeigetafel.

Trotz schnell eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Mann an der Unfallstelle, der sich allein im Fahrzeug befand. Der Sachschaden am Auto und den Leitpfosten beträgt ca. 5000,-EUR. Die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck wurde zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.