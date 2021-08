Altenkirchen : 66-Jähriger wird beim Baden bewusstlos und stirbt

Ein 66 Jahre alter Mann hat beim Baden in der Ostsee das Bewusstsein verloren und ist wenig später im Krankenhaus gestorben.

Altenkirchen | Wie die Polizei mitteilte, wurde der Badegast, ein Urlauber aus Leipzig, plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache im Wasser am Strand bei Nonnevitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) bewusstlos. Helfer brachten den Mann an Land und versuchten, ihn zu reanimieren. Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpo...

