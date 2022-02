Demos im Landkreis Rostock : 720 Impfgegner auf der Straße

Montagabend fanden in mehreren Orten des Landkreises Rostock Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen statt. Es blieb friedlich.

Güstrow | Im Landkreis Rostock protestierten am Montagabend etwa 720 Personen auf fünf angemeldeten und einer unangemeldeten Demonstrationen gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen und gegen eine mögliche Impfpflicht. Bei den angemeldeten Versammlungen nahmen in Teterow 150, in Krakow am See 90, in Bützow 110, in Schwaan 80 und in Laage 40 Personen teil. Be...

