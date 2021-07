Karlshagen : 82-Jähriger stirbt beim Baden auf Usedom

Für einen Mann aus Sachsen-Anhalt endet der Badeausflug an die Ostsee tödlich.

Karlshagen | Auf der Ostseeinsel Usedom haben Passanten am Sonntagnachmittag einen leblosen Mann in der Ostsee gefunden. Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer und einen Notarzt kamen für den 82-Jährigen aus Sachsen-Anhalt zu spät, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Kriminaldauerdienst leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Den Angaben zufolge w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.