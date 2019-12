A19 bei Malchow : Vermutlich Sekundenschlaf: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Rostock

Der Fahrer kam auf Höhe der Ausfahrt Malchow rechts von der Fahrbahn ab.

von ots

29. Dezember 2019, 15:46 Uhr

Am 29.12.2019 gegen 12:40 Uhr kam es auf der A19, an der Anschlussstelle Malchow, in Richtung Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 58 jähriger Fahrer eines PKW BMW fuhr auf der A19, aus Richtung Berlin kommend, in Richtung Rostock. Vermutlich aufgrund Sekundenschlaf des Fahrzeugführers kam der PKW auf Höhe der Ausfahrt Malchow nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug die Schutzplanke und kam dann in der Nebenanlage zum Stehen.

Der 62jährige Beifahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Plau am See gebracht. Der entstandene Schaden beträgt ca. 23.000 Euro.