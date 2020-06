Darauf einigte sich die Landesregierung.

von svz.de

12. Juni 2020, 18:59 Uhr

Von Montag an sind in Mecklenburg-Vorpommern besondere Familienfeiern wie Hochzeiten, Jugendweihen und Beerdigungen mit 75 Menschen erlaubt. Darauf einigte sich die Landesregierung, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte.