Einrichtung in Glückstadt : Abschiebehaftanstalt für Ausreisepflichtige aus MV kurz vor Start

Zunächst sollen bis zu zwölf sogenannte „ausreisepflichtige Ausländer“ in den Gebäuden der ehemaligen Marinekaserne am Neuendeich gleichzeitig festgehalten werden. Mittelfristig stehen bis zu 60 Plätze zur Verfügung.

Glückstadt | Die neue Abschiebehafteinrichtung im schleswig-holsteinischen Glückstadt wird am 16. August in Betrieb gehen. Die Einrichtung wird zunächst mit zwölf Plätzen starten. Später wird es 60 Plätze geben, finanziert von den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Jedes Bundesland zahlt in den kommenden fünf Jahren rund sechs Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.