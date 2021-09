Meinung : Ärger über Strafzins: Leser rechnen mit Sparkasse ab

Die Einführung der Strafzinsen für das Girokonto bei den Sparkassen in MV sorgt bei vielen für Frust. Zahlreiche Reaktionen erreichten uns über die sozialen Medien.

Schwerin | Die Sparkassen in MV verhängen Strafzinsen für das Girokonto. Diese Meldung schlug vielen Lesern aufs Gemüt, was sich in zahlreichen Kommentaren auf unseren sozialen Plattformen äußert. Irreführend und Abzocke „Der Begriff Sparkasse ist somit irreführend und betrügerisch. Er sollte verboten werden, da der Grundgedanke des Sparens irreführend für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.