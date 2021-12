Urteil in Schwerin : Ärztin ohne Zulassung entgeht dem Gefängnis

Gericht verhängt Bewährungsstrafe gegen eine Medizinerin aus Kirgisistan wegen Betrugs. Sie hatte auch in MV Patienten behandelt.

Schwerin | Nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurde die Angeklagte noch einmal in Hand- und Fußfesseln in den Zellentrakt des Landgerichts Schwerin gebracht. Eine gute Stunde später aber verließ die Medizinerin am Freitag das altehrwürdige Gerichtsgebäude auf freiem Fuß. „Ich glaube, Sie haben Ihre Lektion gelernt“, sagte der Vorsitzen...

