Politik in MV : AfD-Landessprecher Brauer tritt zurück

Hagen Brauer begründete seinen Schritt damit, dass er nicht mehr das volle Vertrauen der Landespartei spüre.

Schwerin/Neubrandenburg | Der Co-Vorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Hagen Brauer, ist zurückgetreten. Er spüre nicht mehr das volle Vertrauen der Landespartei, sagte Brauer der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er wolle weiterhin in der Partei und in der Schweriner Stadtvertretung bleiben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Sprung auf Landesliste...

