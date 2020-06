Politik in Mecklenburg-Vorpommern : AfD will Verfassungsrichterin Borchardt abwählen lassen

Die Fraktion möchte einen Dringlichkeitsantrag im Landtag einbringen. Die Linken-Politikern Barbara Borchardt ist seit ihrer Ernennung sehr umstritten.

von Iris Leithold/dpa

04. Juni 2020, 12:22 Uhr

Die AfD will die umstrittene Landesverfassungsrichterin Barbara Borchardt (Linke) im Landtag abwählen lassen. In der Plenarsitzung kommende Woche werde die AfD-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag einbringen, erklärte der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer am Donnerstag. Borchardt war am im Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit im zweiten Anlauf gewählt worden. Als bekannt wurde, dass sie Mitglied einer vom Verfassungsschutz im Bund beobachteten Gruppierung ihrer Partei, der Antikapitalistischen Linken, ist und das auch bleiben will, gab es bundesweit Kritik. Die Wahl Borchardts, die auch in der CDU umstritten ist, habe dem Ansehen des Landtags großen Schaden zugefügt, erklärte Kramer. Auch das Ansehen des Landesverfassungsgerichts drohe Schaden zu nehmen.

