Museum in Alt Schwerin : Agroneum in Alt Schwerin startet mit Schlachtefest in neue Saison

Gäste können am 27. März ab 10 Uhr Fleischer Ronny Peters über die Schulter schauen. Auch Technik wird präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Alt Schwerin | Das Agroneum in Alt Schwerin ist aus dem Winterschlaf erwacht. Hinter den Kulissen wurde bereits fleißig gearbeitet. Und zum Museumserwachen am 27. März ist von 10 bis 18 Uhr nicht nur freier Eintritt, sondern es steht auch wieder das traditionelles Schlachtefest am Steinkaten auf dem Programm.

