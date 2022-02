Klimaprotest auf der Autobahn : Aktivisten seilen sich mit Bannern von Brücke ab – stundenlange Sperrung der A20

Das Kunstkollektiv „Bahnhof Tribsees“ protestiert auf der abgesperrten A20 gegen die deutsche Verkehrspolitik und für mehr Klimaschutz.

Tribsees | In Nachahmung der bundesweiten Aktionen von Aktivisten, die in den vergangenen Wochen unter anderem auf der A7 bei Fulda mit spektakulären Abseilaktionen gegen die ihrer Meinung nach zu lasche Umwelt- und Klimapolitik protestierten, veranstalteten Umweltaktivisten am Sonntagmittag eine ähnliche Aktion auf der A20. In der Nähe der Anschlussstelle Tr...

