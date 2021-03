Soziale Folgen der Corona-Krise : Mehr Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung in MV

Allein in Rostock 121 gibt es Anzeigen mehr. Experte warnt vor erhöhtem Dunkelfeld.

Schwerin | Im Corona-Jahr 2020 hat die Zahl der Meldungen wegen Verdachtsfälle der Kindeswohlgefährdungen bei den meisten Jugendämtern in Mecklenburg-Vorpommern deutlich zugenommen. Wie das Sozialministerium auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, gab es in Schwerin im vergangenen Jahr 403 gemeldete Fälle. Im Jahr zuvor waren es noch 327. 744 Fälle in Rost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.