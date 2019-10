Anklam : Mehrere Briefe und Pakete entsorgt: Ehemaliger Post-Mitarbeiter im Verdacht

In den vergangenen Tagen ist es mehrfach zum Fund illegal abgelegter Briefe und Pakete gekommen.

von Polizeiinspektion Anklam

16. Oktober 2019, 11:40 Uhr

In den vergangenen Tagen ist es mehrfach zum Fund illegal abgelegter Briefe und Pakete gekommen. Bereits vor zwei Wochen meldete eine Hinweisgeberin, dass sie in Viereck mehrere nichtzugestellte Kataloge entdeckt hätte. Eine Woche später, am 09. Oktober 2019, hat erneut ein Hinweisgeber auf dem Gelände einer Agrarfirma zwischen Klein Luckow und Blumenhagen diverse unrechtmäßig abgeladene Pakete, Zeitungen und Briefe gefunden. Diese waren auf einer Fläche von etwa 10 Quadratmetern verteilt. Teilweise waren die Postsendungen geöffnet.

Verletzung des Briefgeheimnisses

Die Poststempel stammen aus August und September. Zwei Tage später, am 11. Oktober 2019, wieder ein solcher Fund: diesmal bei Fahrenwalde, mitten in einem Schilf. Am 12. Oktober 2019 wurde durch einen Mitarbeiter der Post bekannt, dass erneut diverse Postzusendungen in Pasewalk aufgefunden wurden. Dabei wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Post die Vorfälle bereits aufarbeitet. Auch am gestrigen Abend (15. Oktober 2019, gegen 17.20 Uhr) berichtete eine weitere Hinweisgeberin von ca. vierzig Briefen und Paketen, die sie in einem Wald bei Rothemühl gefunden hätte.

Weiterlesen:

Die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen wegen der Verletzung des Briefgeheimnisses aufgenommen und steht dabei in sehr engem Kontakt mit der Post. Die gegenwärtigen Ermittlungen konzentrieren sich auf einen ehemaligen Mitarbeiter der Post.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Pasewalker Polizei unter der 03973-2200 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.