Anschlussstelle Altefähr : Lkw geriet auf der B96 in Brand

Am frühen Montagmorgen musste aufgrund eines Lkw-Unfalls die Strecke teilweise gesperrt werden.

Grimmen | In der Nacht zu Montag geriet ein Lkw auf der B96 vor der Anschlussstelle Altefähr in Brand. Grund war ein technischer Defekt, der zum Brand im Motorraum führte. Der 57-jährige Fahrer aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte konnte das Fahrzeug rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Sperrung bis zum Morgen ...

