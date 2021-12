Blutspende : Blutkonserven in Mecklenburg-Vorpommern unter Versorgungsgrenze

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Bestand an Blutkonserven so niedrig wie in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr. Das DRK appelliert an die Spendenbereitschaft.

Rostock | In Mecklenburg-Vorpommern fehlen nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Blutkonserven. Die Anzahl der Blutspenden sei in den vergangenen Wochen dramatisch gesunken, der Bestand liege unterhalb der Versorgungsgrenze, teilte eine Pressesprecherin mit. Blutspendetermine in Mecklenburg-Vorpommern Bereits jetzt müssten jeden Tag Klinikbestell...

