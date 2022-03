Corona-Pandemie in MV : Appell von Blutspendedienst: „ACHTUNG. Eure Hilfe wird benötigt“

Die Omikron-Welle in MV macht auch den Blutspendediensten in MV zu schaffen. Das DRK musste wegen Personalausfällen Spendetermine absagen. In Greifswald warnt man mit einer roten Ampel vor drohenden Engpässen.

Schwerin | Finden sich noch ausreichend Spender und ist genügend Personal zum Blutentnehmen vorhanden: Die nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen stellen auch die Blutspendedienste in Mecklenburg-Vorpommern vor besondere Herausforderungen. „Sorgen machen uns derzeit vor allem die eigenen Kollegen“, beschreibt Nico Feldmann die aktuelle Situation beim Blutspe...

