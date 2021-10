Arbeitslosengeld II : Protest gegen Hartz-IV mit weißen Kreuzen vor dem Schweriner Schloss

Aktivist Michael Fielsch demonstriert vor dem Landtag in Schwerin mit stiller Mahnwache gegen Hartz-IV und will mit Kreuzen an „Opfer der Agenda 2010“ erinnern.

Schwerin | Mit einer Reihe aus weißen Kreuzen haben am Sonntag vor dem Schweriner Schloss Aktivisten gegen die aus ihrer Sicht menschenverachtende Hartz-IV-Gesetzgebung protestiert und ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sei kaum möglich Die Bezieher der staatlichen Sozialleistung würden in prekäre Lebensverhä...

