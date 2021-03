Mecklenburg-Vorpommern : Arbeitslosenquote steigt leicht auf 8,7 Prozent

Zahl der Erwerbslosen jetzt um 14,2 Prozent höher gegenüber dem Vorjahreswert.

Kiel/Schwerin | Die Zahl der Arbeitslosen ist in Mecklenburg-Vorpommern von Januar auf Februar um 900 auf 71 600 gestiegen. Die Erwerbslosenquote liegt bei 8,7 Prozent nach 8,6 Prozent im Vormonat, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Kiel bekanntgab. Corona Auswirkungen deutlich sichtbar Im Vergleich zum Februar 2020 liege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.