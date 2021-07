Größerer Schutz für alle : Arbeitslosenverband ruft Hartz-IV-Empfänger zu Corona-Impfung auf

Laut Verbandsvorsitzendem Jörg Böhm seien Hartz-IV-Empfänger besonders gefährdet.

Schwerin | Der Arbeitslosenverband Mecklenburg-Vorpommern hat an die Hartz-IV-Empfänger im Land appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel beengten Wohnverhältnissen, sind Sie besonders gefährdet“, erklärte der Verbandsvorsitzende Jörg Böhm am Donnerstag an die Adresse der mehreren Zehntausend Betroffenen im...

