Gefährlicher Baustoff : Asbest-Krebs ist eine der häufigsten Berufskrankheiten in MV

Gefährlicher Baustoff fast überall vorhanden. 108 Verstöße gegen Arbeitsschutz 2019/20 in MV geahndet.

Schwerin | Auch 30 Jahre nach dem Asbestverbot in Deutschland erkranken in MV noch zahlreiche Menschen an den Folgen des Umgangs mit dem heimtückischen Baustoff. Im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat der gewerbeärztliche Dienst in den letzten zwei Jahren 362 Gutachten zu asbestbedingten Erkrankungen erstellt. 37 Erkrankten wurde bestätigt, dass...

