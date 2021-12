Landtag MV : Aufmarsch vor Privathaus: Manuela Schwesig ringt um Fassung

Alle Fraktionen außer der AfD haben sich mit einem Antrag für die Demonstrationsfreiheit ausgesprochen, aber eine klare rote Linie gezogen.

Schwerin | „Ein wütender Mob versammelt sich vor dem Haus von Manuela Schwesig und bringt damit nicht nur die Ministerpräsidentin, sondern auch ihre Kinder in eine bedrohliche Lage“, sagt CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das der emotionalste Satz in der Debatte zum interfraktionellen Dringlichkeitsantrag im Landtag am Freit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.