Krieg in der Ukraine : Aufnahme von Flüchtlingen in Friedland eskaliert

Etwa 500 statt 200 Personen: In der mecklenburgischen Kleinstadt sind weit mehr Busse mit Flüchtlingen aus der Ukraine angekommen, als erwartet.

Friedland | Bei der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am 17. März ist es zu chaotischen Zuständen gekommen. So wurde die mecklenburgische Kleinstadt durch die Ankunft von sieben anstatt drei Bussen überrascht. Statt den erwarteten mehr als 200 Flüchtlingen standen nun 500 Personen vor der für die Erstau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.