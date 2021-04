Durchsuchung bei Querdenker-Korso : Polizeieinsatz auf Demo hat Nachspiel

Ermittlungen gegen Beamte nach Polizeieinsatz gegen Beobachter einer Querdenker-Demo.

Schwerin | Der Polizeieinsatz bei einer Demonstration so genannter Querdenker gegen Corona-Schutzmaßnahmen am Wochenende in Demmin könnte ein Nachspiel für die Einsatzkräfte haben. Der Verein „Lübecker Speicher Demmin“ hat Anzeigen gegen mehrere Polizisten wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung gestellt. Wie der Verein in einem Brief an den Neubrandenburger Poliz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.