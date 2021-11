Aus für Düngemittelverordnung : Bauernverband MV fordert neue Regelung „und zwar schnell“

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist vor allem für das Landwirtschaftsministerium von Till Backhausein herber Schlag.

Schwerin | Mit Genugtuung hat der Bauernverband in Mecklenburg-Vorpommern die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald gegen die Düngeverordnungen des Landes aufgenommen. „Ich habe damit gerechnet, dass das Urteil in diese Richtung gehen wird und die Düngeverordnung des Landes gekippt wird“, sagte Verbandspräsident Detlef Kurreck unserer Redaktion....

