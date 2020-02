Mecklenburg-Vorpommern : Auto-Zulieferer kämpfen mit Auftragsrückgängen

Bisher sei 7 Prozent Rückgang für 2020 absehbar, aber 10 Prozent im ersten Quartal 2020.

von Winfried Wagner

05. Februar 2020, 08:12 Uhr

Die Automobilzulieferer in Mecklenburg-Vorpommern haben mit Auftragsrückgängen zu kämpfen. Das ergab eine Umfrage des Netzwerks Automotive MV, wie der Vorsitzende Andreas Dikow am Mittwoch sagte.

Sich rasant verändernde politische Rahmenbedingungen

Bisher sei 7 Prozent Rückgang für 2020 absehbar, aber 10 Prozent im ersten Quartal 2020. Deshalb gebe es keinen Personalzuwachs mehr. In den rund 100 Firmen der MV-Autozuliefer arbeiten rund 5000 Beschäftigte. Ein Grund für den Rückgang seien sich rasant verändernde politische Rahmenbedingungen, die sich von Vorstellungen der Autonutzer sehr unterschieden. „Nur 20 Prozent der Menschen können sich derzeit vorstellen, ein E-Auto zu fahren“, sagte Dikow, der ein Webasto-Standheizungswerk in Neubrandenburg leitet.

Die Politik setze dagegen auf batteriegetriebene Autos. Es sei aber unklar, ob sich diese Antriebsart, die Wasserstofftechnologie, Hybridantriebe - also elektrisch und Verbrennungsmotor - oder noch andere Technologien durchsetzen.

Landespolitik könne der Branche helfen, in dem sie von der Produkt- auf eine Technologieförderung umstellt. „Die Ost-Zulieferer sind kleinteilig und haben meist keine eigenen Produkte“, sagte Dikow.

Sinnvoll wäre, Investitionen in energiesparende Herstellungsverfahren - beispielsweise beim Beschichten oder Fügen von Werkstoffen - mit Lehrstühlen an Hochschulen in Rostock und Stralsund zu fördern. In dem Zuge sollte auch die Einrichtung technischer Studienmöglichkeiten im Nordosten überprüft werden.