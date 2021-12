Schwerer Verkehrsunfall auf Zingst : Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab – Wagen überschlägt sich

Auf der Halbinsel Zingst kam ein Autofahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Barth | Ein Autofahrer ist auf der Halbinsel Zingst schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Greifswald geflogen worden. Nach Angaben der Polizei überschlug sich das Auto des Mannes am Dienstagabend in einer Rechtskurve, nachdem es von der Fahrbahn abgekommen war. Der 41-Jährige wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.