Autoklau in Güstrow : Kleinwagen vor der Haustür gestohlen

Abends abgestellt, morgens geklaut: Unbekannte haben in Güstrow ein Fahrzeug entwendet.

Güstrow | Böse Überraschung für einen Autofahrer in Güstrow: Unbekannte haben in der Nacht zu Montag sein Fahrzeug gestohlen, teilte die Polizeiinspektion Güstrow am Dienstag mit. Der Mann hatte das Auto am Sonntagabend vor einem Einfamilienhaus in der Güstrower Straße Eschenwinkel abgestellt - am nächsten Morgen war der Kleinwagen vom Typ Ford Fiesta weg. Auch...

