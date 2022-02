B193 bei Neustrelitz : LKW fährt auf parkenden Transporter auf – eine Person leicht verletzt

Der Schaden belief sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Es kam zu vorübergehenden Einschränkungen für den Verkehr.

Peckatel | Am Donnerstagabend ereignete sich auf der B193 in Peckatel bei Neustrelitz ein Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Transporter. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sei der LKW-Fahrer nach ersten Erkenntnissen von Neustrelitz in Richtung Penzlin unterwegs gewesen. In Peckatel habe der 54-Jährige einen Transporter...

