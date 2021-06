Schwerer Unfall auf der A 19 : BMW-Fahrer fährt bei Röbel auf Lkw auf - vier Verletzte

Zu dem Unfall kam es am Freitagmorgen gegen 2 Uhr. Der BMW, besetzt mit vier Personen aus Thüringen und Sachsen, durchbrach den Wildzaun und blieb auf der Seite liegen.

Röbel | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2 Uhr fuhr ein BMW, besetzt mit vier Personen aus Thüringen bzw. Sachsen, aufgrund von Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden Kleinlastwagen aus Polen auf. Der Kleinlastwagen kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildzaun und blieb auf der Seite in der Nebenanlage liegen...

